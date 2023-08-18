البنتاغون: أمن الحدود السورية العراقية ليس مسؤوليتنا

ونقل الموقع عن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الجنرال بات رايدر قوله للصحفيين، إن "التقارير الإخبارية الأخيرة التي تحدثت حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام "كاذبة"، وإن القوات الأمريكية ليست ضالعة بمسؤولية حفظ الأمن على حدود العراق مع سوريا."

وقال رايدر ردا على سؤال للمونيتور أمس الخميس، "لا نرصد أي تحول كبير في حركة القوات الأمريكية فيما يتعلق بمهمة هزيمة داعش في سوريا".

وتابع "نحن لا نوفر أمن الحدود، هذا دور الحكومة العراقية".

وقال قائد قوة المهام المشتركة لعملية "العزم الصلب" في "التحالف الدولي"، الجنرال ماثيو ماكفارلين، إن قوات التحالف "لا تستعد لعمليات عسكرية لعزل أي شخص باستثناء داعش"، مضيفاً "ما زلنا نركز على داعش وعدم الاستقرار الذي يمكن أن يسببه مقاتلوه إذا استعادوا أو زادوا أعدادهم لخلق تهديد أكبر".

أهمية معبر القائم - البوكمال

ويعتبر معبر القائم - البوكمال طريقاً رئيسياً للميليشيات المدعومة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، التي تنقل الأسلحة والمقاتلين إلى الأراضي السورية وإلى "حزب الله" في لبنان، بحسب الموقع الأمريكي.

وانسحبت القوات الأمريكية من القائم في عام 2020 وسلمت المنطقة إلى السيطرة الكاملة لقوات الأمن العراقية في ظل عملية انسحاب أوسع للولايات المتحدة بعد هزيمة تنظيم داعش، على بعد أميال قليلة من الحدود في شرق سوريا.