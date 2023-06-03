روسيا: سنعود إلى معاهدة ستارت إذا تخلت أمريكا عن "موقفها العدائي"

نقلت وكالات أنباء روسية عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية القول، إن روسيا ستعود إلى الالتزام الكامل بمعاهدة نيو ستارت إذا تخلت واشنطن عن "موقفها العدائي" تجاه موسكو.

وقالت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، إنها ستتوقف عن تزويد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة بما في ذلك المعلومات المحدثة عن مواقع الصواريخ والقاذفات، وذلك ردا على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة.