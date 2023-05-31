بلينكن يحث تركيا على الموافقة الفورية على انضمام السويد لـ"الناتو"

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، تركيا على الانتهاء فورا من الموافقة على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا إن الدولة الواقعة في شمال القارة الأوروبية "اتخذت بالفعل خطوات مهمة لمعالجة اعتراضات أنقرة على طلب انضمامها."

ورفض بلينكن أيضا، الإشارة إلى أن موافقة تركيا على مسعى السويد الانضمام إلى الحلف مرتبطة ببيع الولايات المتحدة طائرات إف-16 المقاتلة لأنقرة، على الرغم من تلميح الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، إلى وجود صلة بين الأمرين.