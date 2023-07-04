موسكو: هجمات المسيرات الأوكرانية ما كانت ممكنة لولا دعم واشنطن والناتو

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنّ "هذه الهجمات ما كانت ممكنة لولا المساعدة التي وفّرتها لنظام كييف الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي"، مؤكدة أنّ "الغرب يدرّب مشغّلي مسيّرات ويوفّر المعلومات اللازمة لارتكاب جرائم كهذه".