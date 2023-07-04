موسكو: هجمات المسيرات الأوكرانية ما كانت ممكنة لولا دعم واشنطن والناتو
شدّدت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، على أنّ هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على أراضيها ما كانت ممكنة لولا دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك بعيد إعلان موسكو عن أنّ قواتها أسقطت خمس مسيّرات قرب العاصمة.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنّ "هذه الهجمات ما كانت ممكنة لولا المساعدة التي وفّرتها لنظام كييف الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي"، مؤكدة أنّ "الغرب يدرّب مشغّلي مسيّرات ويوفّر المعلومات اللازمة لارتكاب جرائم كهذه".