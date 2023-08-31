أعضاء في المعارضة الإسرائيلية: "الرئيس وسيط شرعي"

ذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم الخميس، أن أعضاء من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل قدمت نداء إلى رؤساء المعارضة تطالبهم فيه بالإعلان علنًا عن عدم إجراء محادثات مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وقال مسؤول في المعارضة الإسرائيلية لـ"معاريف"، أمس الأربعاء: "إننا لا نتفق مع الادعاءات والمزاعم الموجهة بحق الرئيس هرتسوغ، فهو وسيط شرعي، وإنه بعد مصادقة الكنيست مؤخرًا على قانون "الحد من المعقولية"، سيكون من الممكن العودة إلى طاولة المفاوضات، على أن يقوم الائتلاف الحكومي بتجميد التشريع بأكمله لفترة أطول، كما طرح سابقًا، لمدة عام ونصف أو ما يقارب ذلك".

ووفق مصادر مطلعة في المعارضة الإسرائيلية، أوضح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وعضو الكنيست، أفيغدور ليبرمان، موقفه من تدخل الرئيس في المحادثات بين المعارضة والائتلاف.

وقال ليبرمان: "هذا هو موقف الحزب منذ بداية العملية، ليس لدينا أي شكوى أو معارضة ضد موقف الرئيس، الذي يُعد دوره أساسيًا لتقريب وجهات النظر وسد الفجوة بين الطرفين".

وتابع: "ادعاءاتنا ومواقفنا هي فقط ضد يائير لابيد وبيني غانتس؛ لأنه من خلال مشاركتيهما الفعلية في المحادثات مع هذه الحكومة، فإنهما يضفيان الشرعية على عملية غير شرعية".