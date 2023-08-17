واشنطن: سفيرتنا الجديدة لدى النيجر ستصل نيامي "قريبًا"

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين فيتزجيبون سفيرة للولايات المتحدة، في أواخر الشهر الماضي، عقب الانقلاب مباشرة، وبعد عام تقريبًا من ترشيحها للمنصب.

وذكر فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، إنه لا توجد خطط لتقديم فيتزجيبون أوراق اعتمادها إلى قادة الانقلاب، موضحًا أن "ذلك ليس ضروريًا بالنسبة للعمل في السفارة".

وأضاف باتل: "ستذهب إلى هناك لقيادة البعثة خلال وقت حرج، ودعم المجتمع الأمريكي، وتنسيق جهود الحكومة الأمريكية". وتابع: "لا يعكس وصولها تغيرًا في موقفنا، وسنواصل تأييد حل دبلوماسي من شأنه احترام النظام الدستوري في النيجر".