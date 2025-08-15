يواجه تهماً صعبة.. ترامب يأمل "إنقاذ" جيمي لاي من سجون هونغ كونغ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه سينظر في ما يمكنه فعله للمساعدة في "إنقاذ" قطب الإعلام المحتجز في هونغ كونغ، جيمي لاي، رغم أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يكون "مسرورًا".

وذكر ترامب في مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز": "سأبذل قصارى جهدي لإنقاذه؛ سنرى ما بوسعنا... سنبذل كل ما في وسعنا".

ودفع لاي (77 عامًا) ببراءته من تهم التآمر للتواطؤ مع قوى أجنبية بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، بالإضافة إلى تهمة منفصلة بالتآمر لنشر مواد تحريضية؛ وهو محتجز في حبس انفرادي منذ أكثر من 1500 يوم.

وعلق المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، بالقول إن لاي كان "مدبرًا ومشاركًا رئيسيًا في أنشطة مناهضة للصين وتزعزع استقرار هونغ كونغ".

وأضاف: "إننا نعارض بشدة استغلال أي قوى خارجية لقضايا منظورة أمام القضاء كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين أو تشويه وتقويض سيادة القانون في هونغ كونغ".

وقال ترامب إنه سيثير قضية لاي كجزء من المفاوضات مع الصين بشأن التجارة والرسوم الجمركية، في وقت مددّت فيه الولايات المتحدة والصين، يوم الاثنين، هدنة الرسوم الجمركية بينهما لمدة 90 يومًا أخرى.