بريطانيا: سندرس تسليم طائرات لأوكرانيا على المدى البعيد

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك طلب من الجيش البريطاني دراسة إمكانية تسليم طائرات إلى الجيش الأوكراني، مؤكدة أن هذا لن يشكل سوى "حل طويل الأمد".

وأعلن سوناك أن المملكة المتحدة "ستوسع نطاق تدريب العسكريين الأوكرانيين من خلال البدء بتدريب الطيارين على المقاتلات"، وقال: "أنا فخور بأننا سنوسع اليوم البرنامج التدريبي للقوات الأوكرانية، الذي سيشمل الآن، بالإضافة إلى الجنود، تدريب طيارين على المقاتلات ومشاة البحرية".