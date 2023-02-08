بريطانيا: سندرس تسليم طائرات لأوكرانيا على المدى البعيد
قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك طلب من الجيش البريطاني دراسة إمكانية تسليم طائرات إلى الجيش الأوكراني، مؤكدة أن هذا لن يشكل سوى "حل طويل الأمد".
وأعلن سوناك أن المملكة المتحدة "ستوسع نطاق تدريب العسكريين الأوكرانيين من خلال البدء بتدريب الطيارين على المقاتلات"، وقال: "أنا فخور بأننا سنوسع اليوم البرنامج التدريبي للقوات الأوكرانية، الذي سيشمل الآن، بالإضافة إلى الجنود، تدريب طيارين على المقاتلات ومشاة البحرية".
وقال المتحدث باسم الحكومة للصحافيين خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن: "أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الدفاع بن والاس بدراسة نوع الطائرات التي يمكننا تزويدهم بها، لكن لنكن واضحين، هذا حل طويل الأمد وليست إمكانية قصيرة المدى أوكرانيا بأمس الحاجة لها الآن".
وفي الوقت نفسه، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا سيتم الإعلان عنها، اليوم الأربعاء؛ "ردا على الضربات الروسية المستمرة على أراضي أوكرانيا".