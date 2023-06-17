رئيس جنوب أفريقيا لبوتين: الحرب يجب أن تنتهي

أبلغ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الحرب يجب أن تنتهي" في أوكرانيا.

وقال رامابوزا، خلال اجتماع بين بوتين والوسطاء الأفارقة في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا: "لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية (...) هذه الحرب يجب أن تنتهي".

وأوضح رئيس جنوب أفريقيا، الذي يترأس وفد وساطة أفريقية حول النزاع الأوكراني: "من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب".

وشدد على أن الدول الأفريقية "تتأثر بشكل سلبي" في هذا النزاع.