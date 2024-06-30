المدن الفرنسية تستعد لـ"عاصفة يسارية" متوقعة عقب إعلان نتائج الانتخابات

بينما يصوّت الفرنسيون، اليوم الأحد، في الانتخابات التشريعية يستعد التجار وأصحاب الواجهات التجارية الكبرى، منذ الجمعة، لـ"العاصفة" التي قد تعقب الإعلان عن النتائج، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، بعد تهديدات اليسار المتطرف.

وغزت مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا صور المحال الكبرى في ليون، وغرونوبل، ورين، وباريس، حيث حصّنت واجهاتها بالألواح الخشبية والحديد خوفًا من أي أعمال تخريبية.

وأفادت الصحيفة أن أصحاب المحال استبقوا هذه المرة الأحداث بعد تعرضهم لأضرار كبيرة خلال مظاهرات السترات الصفراء، والمسيرات المنددة بقانون نظام التقاعد، واحتجاجات أخرى.