رئيس وزراء اليابان يصل سول في أول زيارة لزعيم ياباني منذ 12 عاما

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للكوريين الجنوبيين الأحد إن قلبه ينفطر عندما يفكر فيما تسبب فيه الحكم الاستعماري الياباني لبلادهم من معاناة وألم، في إشارة إلى خلافات تاريخية أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة.

ووصل كيشيدا إلى سول في زيارة هي الأولى لزعيم ياباني منذ 12 عاما ردا على زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لطوكيو في مارس/آذار الماضي، في إطار مساعي الجانبين من أجل إغلاق فصل من الخلافات التاريخية التي هيمنت على العلاقات الثنائية لسنوات.

وفي إفادة أمام الصحفيين عقب قمته مع يون، لم يقدم كيشيدا اعتذارا رسميا جديدا عما حدث إبان الاحتلال الذي استمر بين 1910و1945، لكنه قال إن حكومته ورثت موقف الإدارات السابقة التي قدم بعضها اعتذارا، مضيفا "بالنسبة لي شخصيا، قلبي ينفطر عندما أفكر في الكثير من الناس الذين تحملوا معاناة رهيبة وحزنا في ظل الظروف الصعبة في ذلك الوقت"، دون الخوض في التفاصيل.

وأكد يون أن "وجود قضايا تاريخية عالقة يجب ألا يعني أنه لا يمكن اتخاذ خطوات إلى الأمام لتعزيز العلاقات في مواجهة الأزمات الدولية المتزايدة، وإنه يرغب في أن تصبح العلاقات أفضل من أي وقت مضى"، مشددا على أن "التعاون والتنسيق بين كوريا الجنوبية واليابان ضروريان ليس فقط من أجل المصالح المشتركة للبلدين، بل ومن أجل السلام والازدهار العالميين في ظل الوضع العالمي الصعب الراهن".