مجلس الأمن الروسي: ذاكرة بايدن قد تتسبب في حرب نووية

قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف، إن نشوب حرب نووية "بالخطأ" تتسبب فيها الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح "واردًا" بسبب مشاكل الذاكرة التي يعاني منها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار المسؤول لصحيفة "إزفستيا"، اليوم الأربعاء، إلى تقرير المدّعي الخاص روبرت هور، المعين للتحقيق في قضية الوثائق السرية، الذي وصف الرئيس الأمريكي بأنه "رجل مُسنٌّ يعاني مشاكل في الذاكرة، وفي كثير من الحالات لا يستطيع تَذكّر الحقائق والتفاصيل الأساسية".

وشدد بوبوف، أن بايدن هو الوحيد في الولايات المتحدة الذي يمكنه أن يأمر بتوجيه ضربة نووية، وأضاف "في ظل الوضع السياسي الداخلي الصعب في أمريكا، زادت تكلفة الأخطاء الإدارية بشكل كبير، إنها ليست بعيدة عن كارثة عالمية".

واعتبر أن السيطرة على الأسلحة النووية الأمريكية أصبح مشكوكًا فيها، بعد مرض وزير الدفاع لويد أوستن ودخوله العناية المركزة.

وزاد نائب أمين مجلس الأمن الروسي: وزير الدفاع ليس في منصبه، ولا أحد يعرف مكانه أو من سيحل محله، وتقول الصحافة إن جزءًا من مسؤولياته تم إسنادها إلى نائبة الوزير كاثلين هيكس، لكنها في تلك اللحظة كانت في إجازة في بورتوريكو.

"جمهورية موز"

ورأى المسؤول الروسي أن موقفًا مثل دخول أوستن إلى المستشفى، ينبغي أن يُرافقه "شعورٌ بالمسؤولية والواجب"، لأننا لا نتحدث عن "جمهورية موز"، بل عن دولة تمتلك أسلحة نووية وتدّعي باستمرار أنها قوة مهيمنة على العالم.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، خضع الوزير أوستن لعملية جراحية لعلاج سرطان البروستاتا، وعاد في رأس السنة إلى المستشفى بسبب التهاب في المسالك البولية وتراكم السوائل في تجويف البطن.

وخرج وزير الدفاع الأمريكي من المستشفى في الـ15 من يناير/ كانون الثاني، وعمل من المنزل لبعض الوقت، وفي نهاية الشهر ظهر في الوزارة، لكنه بدا نحيفًا ومرهَقًا بشكل ملحوظ. وكجزء من علاجه، يخضع أوستن للعلاج الطبيعي وفحوصات منتظمة مع الأطباء.

وتسبب دخول الوزير إلى المستشفى في فضيحة، إذ تم إخفاء حالته لعدة أيام ليس فقط عن الجمهور، ولكن أيضًا عن جو بايدن نفسه، واعترف أوستن لاحقًا بالخطأ وأصدَر اعتذارًا علنيًّا.

ودخل أوستن إلى المستشفى مرة أخرى، أول أمس الاثنين، وخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة بسبب مشاكل في المثانة قبل أن يخرج أمس الثلاثاء.