في خطابه الأول.. رئيس الأرجنتين الجديد يُحذّر من صدمة اقتصادية

تولَّى الاقتصادي التحرري خافيير ميلي، رئاسة الأرجنتين، اليوم الأحد، محذرًا في خطابه الأول من أنه لا خيار أمامه سوى التزام مسار مالي حاد ومؤلم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، في ظل اتجاه التضخم نحو 200%.

وقال الرئيس من أمام الكونغرس فور تسلمه شؤون منصبه: "لا يوجد بديل عن إجراء تعديل صادم، لا يوجد مال".

وتولَّى ميلي، (53 عامًا)، مهام منصبه خلفًا للزعيم البيروني ألبرتو فرنانديز، الذي لم تتمكن حكومته من وقف ارتفاع الأسعار.

وأفاد ميلي، وهو محلل تلفزيوني سابق ذاع صيته بسبب خطبه الرنانة ضد خصومه، والصين، والبابا، "لقد تركتنا الحكومة المنتهية ولايتها في الطريق نحو تضخم مفرط، وسنبذل كل ما في وسعنا لتجنب مثل هذه الكارثة".

ورغم أن الخطاب لم يتضمن أي تفاصيل، أضاف ميلي أن "الخطوات الرئيسة ستشمل تعديلاً ماليًا بنحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من خلال إدخال تخفيضات ستتحملها الدولة وليس القطاع الخاص".