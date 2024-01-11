11 مرشحًا ينافسون بوتين على رئاسة روسيا

قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الخميس، إن 11 مرشحًا رئاسيًّا يشاركون في الحملة الانتخابية في هذه المرحلة، منهم 8 رشحتهم الأحزاب السياسية، و3 عن طريق الترشيح الذاتي.

وأضافت: "هناك بالفعل فقط 3 مرشحين كاملي الأهلية ومسجلين رسميًّا، هم: ليونيد سلوتسكي من الحزب الديمقراطي الليبرالي، وفلاديسلاف دافانكوف من حزب الشعب الجديد، ونيكولاي خاريتونوف من الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في الـ17 من مارس 2024. ولا يحتاج المرشحون من الأحزاب البرلمانية إلى جمع توقيعات الناخبين، بل يمكنهم تقديم وثائق التسجيل حتى نهاية يناير/كانون الثاني.

ويجب أن تقرر لجنة الانتخابات المركزية تسجيل جميع المرشحين في موعد أقصاه الـ10 من شباط/فبراير.

ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الذي شكّل وأسس حزب السلطة الحاكم "روسيا الموحدة"، فإنه يلجأ عادة للترشح باسمه الشخصي، نسبة لثقته بالتأييد الذي يحظى به لجمع التواقيع اللازمة لترشيحه، وليصور نفسه على أنه فوق الأحزاب والتنظيمات المتنافسة.

ورغم كثرة المرشحين الرئاسيين في روسيا، فإن أحدًا لا يشك في فوز بوتين بمقعد الرئاسة للمرة الخامسة على التوالي في الانتخابات المقبلة بعد نحو شهرين.