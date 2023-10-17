"فورين أفيرز": اجتياح غزة يضع بايدن في موقف صعب

أكدت مصادر أمريكية أن شن هجوم بري على نطاق واسع في غزة يضع واشنطن في موقف صعب.

وفي تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز"، التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة، وهو المتخصص بالسياسة الخارجية الأمريكية، قالت المجلة إن "هناك دلائل تشير إلى أن إسرائيل تتحضر لشن هجوم بري على نطاق واسع؛ ما يضع واشنطن في موقف صعب، فإدارة الرئيس جو بايدن محقة في تأييد حق إسرائيل بالرد، لكن لا يزال يتوجب عليها تشكيل كيفية الرد".

وأضافت "أن رغبة إسرائيل بالقضاء على حماس أمر مفهوم بالكامل بعد ما فعلته. لكن لمجرد أن الهدف يمكن تفهمه لا يعني أن السعي لتحقيقه هو المسار الأمثل"، مضيفة "بقدر ما هي حماس شبكة وحركة وفكر، بقدر ما هي منظمة. يمكن قتل قيادتها، لكن كيانها سينجو."