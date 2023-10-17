"فورين أفيرز": اجتياح غزة يضع بايدن في موقف صعب
أكدت مصادر أمريكية أن شن هجوم بري على نطاق واسع في غزة يضع واشنطن في موقف صعب.
وفي تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز"، التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة، وهو المتخصص بالسياسة الخارجية الأمريكية، قالت المجلة إن "هناك دلائل تشير إلى أن إسرائيل تتحضر لشن هجوم بري على نطاق واسع؛ ما يضع واشنطن في موقف صعب، فإدارة الرئيس جو بايدن محقة في تأييد حق إسرائيل بالرد، لكن لا يزال يتوجب عليها تشكيل كيفية الرد".
وأضافت "أن رغبة إسرائيل بالقضاء على حماس أمر مفهوم بالكامل بعد ما فعلته. لكن لمجرد أن الهدف يمكن تفهمه لا يعني أن السعي لتحقيقه هو المسار الأمثل"، مضيفة "بقدر ما هي حماس شبكة وحركة وفكر، بقدر ما هي منظمة. يمكن قتل قيادتها، لكن كيانها سينجو."
عدم توسيع رقعة الحرب
لا تستطيع الولايات المتحدة إرغام إسرائيل على التخلي عن شن هجوم بري واسع أو الحد منه بعد وقت قصير من انطلاقه، لكن يمكن للسياسيين الأمريكيين أن يحاولوا فعل ذلك. كما يتوجب عليهم اتخاذ خطوات لتقليل فرص اتساع رقعة الحرب.
ويجب عليهم أن ينظروا إلى ما هو أبعد من الأزمة وأن يضغطوا على نظرائهم الإسرائيليين ليعرضوا على الفلسطينيين مسارًا سلميًّا، لإقامة دولتهم يكون قابلًا للحياة.
لا يستند عمل الولايات المتحدة لتشكيل الرد الإسرائيلي، وما بعده إلى حقيقة أن النصيحة وإن كانت صعبة إلا أنها ما يدين به الأصدقاء لبعضهم بعضًا، وإنما أيضًا لأن للولايات المتحدة مصالح في المنطقة، وهذه المصالح لن تُخدم إذا كان هناك غزو واحتلال إسرائيلي لغزة، وسياسات إسرائيلية طويلة الأمد لا تقدم معها للفلسطينيين الذين يعارضون العنف أي أمل. البديل عن هذا سيكون أصعب وأخطر بكثير ويتمثل بحرب واسعة واستمرار لوضع قائم إلى أجل غير مسمى.
كلفة الغزو واسع النطاق
من شبه المؤكد أن شن غزو واسع النطاق ستكون كلفته أكبر من فائدته. فقد رسخت حماس بنيتها التحتية العسكرية في مناطق مدنية في غزة. وإن أيَّ محاولة لتدميرها يتطلب هجومًا واسع النطاق على منطقة ذات كثافة سكانية عالية في بيئة حضرية ستكون كلفه عالية على إسرائيل وستؤدي إلى إصابات بين المدنيين تعمل على مضاعفة التأييد لحماس بين صفوف الفلسطينيين. كما إن إسرائيل ستعاني من إصابات كثيرة، وقد يتم خطف جنود آخرين.
إن استخدام القوة الهائلة ضد غزة سيجلب معه غضبًا دوليًّا، وستتوقف معه مباحثات التطبيع مع الحكومات العربية، وستتجمد علاقات إسرائيل القائمة مع جيرانها العرب أو قد تتعرض للانتكاس.
وكذلك فإن عملًا عسكريًّا كبيرًا قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة يشعلها إطلاق ميليشيات حزب الله لصواريخ ضد إسرائيل، أو اندلاع أعمال عنف عفوية في الضفة الغربية موجهة ضد الإسرائيليين.