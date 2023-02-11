بعدما أصابه هزال شديد.. إيران تفرج عن معارض مضرب عن الطعام

أفرجت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، عن الناشط المدني والسياسي "فرهاد ميثمي" الذي يقبع في سجن رجائي شهر جنوب طهران منذ عام 2018 بسبب احتجاجه على فرض الحجاب الإلزامي.



وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه "تم الإفراج عن الناشط المدني فرهاد ميثمي وذلك بعد أيام إضرابه عن الطعام بسبب مواصلة سجنه".

وقال محمد مقيمي محامي فرهاد ميثيمي في حديثه لموقع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إنه "تم الإفراج عن موكله"، مضيفاً "ميثمي طُلب منه كفالة مقابل إطلاق سراحه، وهو ما لم يقبله وأُطلق سراحه في النهاية دون دفع كفالة".