بعدما أصابه هزال شديد.. إيران تفرج عن معارض مضرب عن الطعام
أفرجت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، عن الناشط المدني والسياسي "فرهاد ميثمي" الذي يقبع في سجن رجائي شهر جنوب طهران منذ عام 2018 بسبب احتجاجه على فرض الحجاب الإلزامي.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه "تم الإفراج عن الناشط المدني فرهاد ميثمي وذلك بعد أيام إضرابه عن الطعام بسبب مواصلة سجنه".
وقال محمد مقيمي محامي فرهاد ميثيمي في حديثه لموقع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إنه "تم الإفراج عن موكله"، مضيفاً "ميثمي طُلب منه كفالة مقابل إطلاق سراحه، وهو ما لم يقبله وأُطلق سراحه في النهاية دون دفع كفالة".
وفي الأسبوع الماضي، نشر الناشط المعارض من داخل السجن، صورة له بعد أن فقد الكثير من الوزن، متهماً فيها قادة الحكومة الإيرانية بعدم ترك أي شيء من الأمن والمعيشة والكرامة لشعب إيران.
وفرهاد ميثمي مسجون منذ 2018 بعد إثارة احتجاجات ضد الحجاب الإجباري خلال حركة "فتيات شارع الثورة" وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وخلال هذه الفترة، لم تمنح السلطات القضائية والأمنية للناشط ميثمي يوم إجازة، وواجه قيودًا مضاعفة في بعض الأحيان داخل السجن، وقبل عدة أشهر نشر كتاب "أصول النضال اللاعنفي" الذي ترجمه وهو في السجن.