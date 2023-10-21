مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في كبرى مدن أستراليا
شارك الآلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في سيدني، أكبر مدن أستراليا، بعدما حصلوا على موافقة في اللحظات الأخيرة، وسط مخاوف كانت أثارتها هتافات متظاهرين في مسيرة سابقة بشعارات مناهضة لليهود.
وقالت مجموعة العمل الفلسطيني التي نظمت المسيرة إن حوالي 15 ألفا شاركوا فيها، وأضافت أنه من المقرر أيضا تنظيم مسيرات داعمة للفلسطينيين، اليوم السبت، في مدن برزبين وبيرث وهوبرت، بعد مشاركة الآلاف في مسيرات اتسمت بالالتزام بالقواعد إلى حد كبير في أنحاء أستراليا، مطلع الأسبوع الماضي.
وردد المتظاهرون "فلسطين لن تموت أبدا"، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.
وقالت الشرطة إنه لم تحدث أي اعتقالات. وقالت المتحدثة باسم مجموعة العمل الفلسطيني أمل ناصر إن المسيرة سلمية.
وأشارت باربرا أونيل، المشاركة في المسيرة، إلى الفلسطينيين بالقول: "إخوتي وأخواتي.. لقد تعرضوا للإبادة الجماعية علنا وبشكل واضح جدا".
وكان محتجون نظموا مظاهرات في عدة مدن في أنحاء العالم أمس، وطالبوا بوقف القصف الإسرائيلي لغزة، بعد نحو أسبوعين من الضربات الجوية والمدفعية الكثيفة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 4100 شخص.