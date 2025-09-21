بريطانيا وكندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطينية

أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا، اليوم الأحد، أنها تعترف بدولة فلسطينية رسميًا، في إطار دعم حل الدولتين، وحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، في تحوّل جذري في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.

وقال ستارمر في كلمة مصوّرة نشرت على منصة إكس "اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسميا الاعتراف بدولة فلسطين"، وفق "فرانس برس".

وأكد ستارمر أنه ينبغي أن لا يكون لحركة حماس أي دور في المستقبل أو في الإدارة أو الأمن.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية، وفقًا لـ"رويترز".

وقال كارني في بيان "تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتنا في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية.

وذكر ألبانيزي في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وانج أن أستراليا تعترف إلى جانب كندا وبريطانيا بفلسطين في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك.

وأضاف البيان أن حركة حماس يجب ألا يكون لها أي دور في فلسطين.

ومن المرتقب أن يلتقي زعماء العالم في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بدءاً من غد الاثنين من أجل بحث الصراع المتواصل في غزة، ودعم مبادرة حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.