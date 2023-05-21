شولتس: تدريب الأوكرانيين على إف-16 رسالة إلى روسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، إن برامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 هي رسالة موجهة لروسيا حتى لا تتوقع نجاح غزوها لأوكرانيا حتى لو طال أمده.

ولم تحصل كييف على تعهدات بإمدادها بهذه المقاتلات، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا قادة مجموعة الدول السبع، الجمعة، بأن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.

وتمثل مسألة حصول أوكرانيا على المقاتلات الحديثة واستخدامها تحديا لمجموعة السبع، التي تكثف تدريجيا من دعمها لكييف في الحرب الدائرة منذ 15 شهرا لكنها تخشى الذهاب بعيدا في استفزاز موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو القول، السبت، إن "الدول الغربية ستواجه مخاطر جسيمة إذا زودت أوكرانيا بطائرات إف-16".