شولتس: تدريب الأوكرانيين على إف-16 رسالة إلى روسيا
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، إن برامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 هي رسالة موجهة لروسيا حتى لا تتوقع نجاح غزوها لأوكرانيا حتى لو طال أمده.
ولم تحصل كييف على تعهدات بإمدادها بهذه المقاتلات، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا قادة مجموعة الدول السبع، الجمعة، بأن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.
وتمثل مسألة حصول أوكرانيا على المقاتلات الحديثة واستخدامها تحديا لمجموعة السبع، التي تكثف تدريجيا من دعمها لكييف في الحرب الدائرة منذ 15 شهرا لكنها تخشى الذهاب بعيدا في استفزاز موسكو.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو القول، السبت، إن "الدول الغربية ستواجه مخاطر جسيمة إذا زودت أوكرانيا بطائرات إف-16".
وقال شولتس للصحفيين قبل مغادرته قمة مجموعة السبع التي عقدت بمدينة هيروشيما اليابانية: "تدريب الطيارين مشروع طويل، والولايات المتحدة لم تقرر ما الذي سيحدث في النهاية. المشروع يحمل رسالة لروسيا، وهي أنه لا يمكنها التعويل على تحقيق النصر إذا راهنت على حرب طويلة".
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بلاده ستعمل مع هولندا وبلجيكا والدنمرك "لتزويد أوكرانيا بالقدرات الجوية القتالية التي تحتاجها".
وذكر مسؤولون أمريكيون أن التدريب على الطائرات الأمريكية الصنع سيجري في أوروبا وسيستغرق وقتا، وأشارت تقديراتهم إلى أن مرحلة التدريب والتسليم قد تحتاج إلى 18 شهرا على الأقل.