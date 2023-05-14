تشارلز الثالث يخطط لزيارة إسرائيل قريبًا كأول ملك بريطاني
أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد، بأن ملك بريطانيا تشارلز الثالث الذي توج رسميًا الأسبوع الماضي، يخطط لزيارة إسرائيل في المستقبل القريب.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير، إن "الملك المتوج حديثًا سيكون أول ملك بريطاني حاكم يأتي إلى إسرائيل، حيث لم تسافر والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية إلى هناك خلال عهدها الذي دام 70 عامًا".
وسبق أن ذهب تشارلز الثالث إلى إسرائيل عندما كان أميرًا، كما فعل والده الراحل الأمير فيليب وابنه ويليام أمير ويلز.
ونقلت الصحيفة عن اللورد بولاك، النظير السياسي للملك الذي شغل منصب مدير أصدقاء إسرائيل المحافظين لمدة ربع قرن، قوله: "ليس هناك شك في أن تشارلز سيكون الشخص الذي يكسر هذا النمط. وقد قام فريقه بالتحضير لتمهيد الطريق لهذه الزيارة ".
وبحسب "ديلي ميل، فإن تشارلز يخطط كذلك لزيارة الأراضي الفلسطينية.
وذكرت أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كان مساهما في الضغط من أجل زيارة الملك المحتملة لإسرائيل، مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة في غزة كانت عقبة أمام تحديد موعد رسمي لها.
وعبر اللورد بولاك عن أسفه لأن الملكة الراحلة لم تقم بزيارة إسرائيل.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، تساءلت في أيلول/سبتمبر الفائت، عن الأسباب التي دفعت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، لعدم زيارة إسرائيل على مدار حكمها الذي استمر 70 عاماً، رغم أنها طافت جميع دول العالم.
وقالت الصحيفة آنذاك إن "الملكة إليزابيث الثانية التي زارت أرجاء العالم على مدى سنوات حكمها؛ لم تزر إسرائيل قط"، مشيرة إلى أنها زارت الأردن ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت إلى أن "الملكة إليزابيث الثانية زارت 43 بلداً للمرة الأولى بعد بلوغها سن الـ50، كما أنها زارت كندا وحدها 27 مرة"، مستدركة: "لكنها لم تزر إسرائيل ولو لمرة واحدة".
وأكدت، أن "لدى إسرائيل اعتقادا شائعا بأن وزارة الخارجية البريطانية نصحت الملكة إليزابيث الثانية ألا تزور إسرائيل خشية المقاطعة من قبل دول عربية"، مستطردة: "لكن حتى بعد أن زال أي خوف حقيقي من المقاطعة، لم تأتِ الملكة".