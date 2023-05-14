تشارلز الثالث يخطط لزيارة إسرائيل قريبًا كأول ملك بريطاني

أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد، بأن ملك بريطانيا تشارلز الثالث الذي توج رسميًا الأسبوع الماضي، يخطط لزيارة إسرائيل في المستقبل القريب.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير، إن "الملك المتوج حديثًا سيكون أول ملك بريطاني حاكم يأتي إلى إسرائيل، حيث لم تسافر والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية إلى هناك خلال عهدها الذي دام 70 عامًا".

وسبق أن ذهب تشارلز الثالث إلى إسرائيل عندما كان أميرًا، كما فعل والده الراحل الأمير فيليب وابنه ويليام أمير ويلز.