سقوط مقاتلة روسية في بحر آزوف (فيديو)

قال مسؤولون محليون، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مقاتلة روسية من طراز سوخوي-25 سقطت في بحر آزوف بالقرب من بلدة ييسك، اليوم الاثنين، لكن الطيار نجح في القفز منها لينجو بحياته.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على الإنترنت، لم يتسنَ التحقق منها، مظلة تهبط فوق البحر بالقرب من شاطئ، فيما يمكن سماع صوت ارتطام قوي بالمياه.