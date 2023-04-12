الإطاحة بمحتج في هولندا أهدى ماكرون "أغنية"

اضطُر مسؤولو الأمن إلى أن يطرحوا أرضا محتجا يركض صوب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى هولندا، اليوم الأربعاء.

وجاء الحادث الذي وقع عند وصول ماكرون إلى فعالية في جامعة أمستردام، في اليوم الثاني على التوالي الذي تتعطل فيه زيارته الرسمية بسبب المحتجين.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات في فرنسا على مشروع قانون معاشات لا يحظى بشعبية.

وردد الرجل وهو منبطح أرضا في الخارج، بلغة فرنسية بها لكنة أجنبية، أغنية شهيرة في الاحتجاجات على إصلاح المعاشات، وكلمات الأغنية: هي "نحن هنا، نحن هنا، حتى إن لم يرد ماكرون ذلك، نحن هنا".

وتسبب الغضب من مشروع قانون المعاشات في تعطيل اليوم الأول من الزيارة بالفعل، ويهدف مشروع القانون إلى مد سن المعاش عامين ليكون عند 64 عاما بدلا من 62 عاما وأقرته الحكومة في البرلمان من دون تصويت.

وبينما تبع الغضب على السياسة المحلية ماكرون حتى هولندا، واجه الرئيس الفرنسي انتقادات أيضا من الحلفاء الأوروبيين والأمريكيين؛ بسبب سياسته الخارجية.