بريطانيا: روسيا في طريقها لفقدان 500 ألف جندي

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا في طريقها لفقدان ما مجموعه 500 ألف جندي بحلول نهاية هذا العام، إذا استمرت الخسائر بوتيرتها الحالية.

واستشهدت الوزارة ببيانات صادرة عن وزارة الدفاع الأوكرانية، تفيد بأن متوسط العدد اليومي من الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا ارتفع بنحو 300 خلال العام الماضي.

ولم يتمكن موقع "بزنس انسايدر" أو وزارة الدفاع البريطانية من التحقق بشكل مستقل من المنهجية المستخدمة من قبل هيئة الأركان العامة الأوكرانية فيما يخص بيانات خسائر الجيش الروسي.

لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت، في وقت سابق، إن هذه الأرقام معقولة، وعزت ذلك إلى تزايد أعداد الإصابات بين صفوف الجيش الروسي خلال هجماته في بلدة "أفدييفكا" الواقعة على أطراف مدينة دونيتسك.