انتخابات أمريكا.. تصنيف يحدد الجمهوريين العشرة الأوفر حظا

احتل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، المركز الأول في قائمة أفضل عشرة مرشحين جمهوريين لانتخابات عام 2024، بحسب تصنيف الصحيفة الذي تجريه مرة كل شهرين.

وبدا أن ترامب هو المرشح المفضل الثابت، رغم المتاعب القضائية التي لاحقته خلال الأعوام الأخيرة، لكن يبدو أنها لم تنل من مكانته لدى أنصاره.

وجرى ترتيب المرشحين حسب احتمال ترشيحهم، حيث إن الرقم واحد في القائمة يشير إلى الأوفر حظا.

المرتبة العاشرة حاكم ولاية أركنساس السابق، أسا هتشينسون.

في المرتبة التاسعة حاكم ولاية نورث داكوتا، دوغ بورغوم.

في المرتبة الثامنة، فيفيك راماسوامي؛ وهو من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية.

في المرتبة السابعة، كريس كريستي، الذي يقال إنه لا يحظى بشعبية كبرى وسط الجمهوريين.

في المرتبة السادسة نائب الرئيس السابق، مايك بنس، الذي احتل المرتبة الثالثة في القائمة السابقة، لكن لديه مشكلة في الشعبية. فهناك القليل ممن يوالونه بدرجة كافية لدعمه بصورة حقيقية.

في المرتبة الخامسة، غلين يونغكين، حاكم فيرجينيا وهو الشخص الوحيد في هذه القائمة من غير المشاركين في السباق.

في المرتبة الرابعة، نيكي هالي، التي تعتبرها الصحيفة بالمرشحة الصاعدة في هذا السباق، والتي من الممكن أن تحدث مفاجأة، وربما لن تفعل. "لقد سعت بعناية الى حل وسط بين مهاجمة ترامب والدفاع عنه".

في المرتبة الثالثة، تيم سكوت، المرشح الأكثر قبولا في السباق وغير الهجومي.

في المرتبة الثانية، رون دي سانتيس، حاكم ولاية فلورريدا.

في المرتبة الأولى "دونالد ترمب".

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية