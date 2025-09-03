من البلقان إلى أفريقيا.. شبكات الكوكايين تعيد رسم خرائطها لغزو القارة العجوز

تعمل شبكات الجريمة في غرب البلقان، التي تعد من بين أهم تجار الكوكايين في أوروبا، على تعزيز وجودها في غرب أفريقيا، بحسب المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

ومن شأن ذلك أن يحوّل المنطقة إلى حلقة وصل متزايدة الأهمية في طريق التهريب من أمريكا اللاتينية إلى الاتحاد الأوروبي.

ودفع الطلب المتزايد على هذه المادة المخدرة في أوروبا، إلى جانب زيادة الضوابط على الطرق المباشرة من أمريكا اللاتينية والتوسع الكبير في الموانئ البحرية في غرب أفريقيا، المتاجرين، منذ عدة سنوات، إلى زيادة عمليات الاتجار عبر السنغال وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو والرأس الأخضر.

وفي هذا الإطار، أفاد باحثون من المبادرة العالمية، في تقرير صدر الأربعاء، بأن هذه الجماعات الإجرامية ازدادت أهميتها العالمية بشكل ملحوظ، وأصبحت الآن من بين أكبر الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالكوكايين في أوروبا.

وأكد تحقيق أوردته المبادرة أن هذه الجماعات الإجرامية تستغل تحالفاتها في المنطقة مع شبكات الجريمة الهولندية، ومنظمة "بريميرو كوماندو دا كابيتال" البرازيلية، لتعزيز سيطرتها على سلسلة التوريد.

وفي هذا الصدد رجّح ساشا دجيرجيفيتش، المحلل الرئيسي في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة، أن يكون التحالف بين جماعات غرب البلقان ومنظمة "بريميرو كوماندو دا كابيتال" أهم شراكة قائمة حاليًا لتهريب الكوكايين إلى أوروبا.

ويُسلّط التحقيق، الذي تموله جزئيًّا الحكومة البريطانية، الضوء على الحاجة إلى تعاون دولي أكبر بين أجهزة تنفيذ القانون وسلطات الموانئ والجهات المعنية الأخرى لمكافحة طرق تهريب المخدرات الآخذة في التوسع.

كما يدعو إلى جمع بيانات أوسع واستهداف أذكى للوسطاء في هذه التجارة.

أخبار ذات علاقة "فيضان من الكوكايين" يغزو ألمانيا وتحذيرات من خطر متصاعد

ويمرّ ما يقرب من 30% من الكوكايين المنقول إلى أوروبا حاليًّا عبر غرب أفريقيا. ووفقًا للتوقعات، قد تصل هذه النسبة إلى 50 % بحلول عام 2030.

وبمجرد وصول المواد المخدرة من سواحل موانئ غرب أفريقيا الرئيسية، غالبًا ما تُخزّن في مستودعات مشتركة مع جهات تهريب أخرى، مثل مافيا كالابريا القوية، المعروفة باسم "ندرانجيتا"، ثم يُرسل الكوكايين إلى وجهات أوروبية، مثل ميناء أنتويرب، عبر حاويات أو حافلات نقل سريع.

وتُعدّ محطات التوقف في الرأس الأخضر وجزر الكناري شائعة، فموقعهما الجغرافي يجعلهما محطتين رئيسيتين لهؤلاء الناقلين.

وقالت لوسيا بيرد رويز-بينيتيز دي لوغو، مديرة مرصد الاقتصادات غير المشروعة في غرب أفريقيا التابعة للمنظمة، إن هذه الجماعات الإجرامية تعد من بين أكثر الشبكات تطورًا في العالم.

وأضافت: "ترتبط هذه الجهات العالمية الرئيسية بالعنف في أوروبا. ومع تزايد تعقيد الشبكات الإجرامية وعنفها في غرب أفريقيا، يُشكّل هذا خطرًا جسيمًا على الاستقرار والأمن".