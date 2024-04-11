تحركات بايدن التجارية تثير البهجة في الولايات الأمريكية المتأرجحة

أكد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أنه على الرغم من أن تحركات الرئيس الأمريكي جو بايدن التجارية المنصبة في حماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية تثير التوترات في الخارج؛ إلا أنها تثير البهجة لدى النقابات العمالية داخل الولايات الأمريكية المتأرجحة.

وبحسب التقرير، كثف الرئيس بايدن، في ذروة عام الانتخابات الرئاسية، جهوده لحماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الأجنبية، حيث يغازل العمال ويحاول تجنب أن يتفوق عليه منافسه الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، في التجارة.

تعريفات جديدة

وبين التقرير أن الجهود التي بذلها بايدن لتقييد الواردات الصينية ومنع اندماج الصلب الياباني قد أسعدت النقابات العمالية، خصوصا في الولايات المتأرجحة في الغرب الأوسط الصناعي، وأرسلت رسالة إلى منافسه ترامب.

وفي المقابل، أدت هذه التحركات إلى توتر علاقات بايدن مع الحلفاء والمنافسين الدوليين على حد سواء، وأثار حفيظة عدد من الدبلوماسيين وبعض الاقتصاديين، بما في ذلك كبار المسؤولين الصينيين خلال رحلة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إيلين الأخيرة إلى بكين.

وأشار التقرير إلى أن السيد بايدن وإدارته أعلنوا مؤخرًا أنهم يعدون تعريفات جديدة وإجراءات أخرى لمنع واردات السيارات الكهربائية الرخيصة وغيرها من واردات الطاقة النظيفة من الصين.