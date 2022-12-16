كوريا الشمالية تعلن عن تجربة جديدة لتطوير "سلاح استراتيجي"

وتأتي التجربة في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، سول، لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين، تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي.

وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.