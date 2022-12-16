كوريا الشمالية تعلن عن تجربة جديدة لتطوير "سلاح استراتيجي"

كوريا الشمالية تعلن عن تجربة جديدة لتطوير "سلاح استراتيجي"

رويترز
رويترز

أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، يوم الجمعة، أن بيونغ يانغ، اختبرت "محرك وقود صلب عالي الدفع" لتطوير سلاح استراتيجي جديد بتوجيه من الزعيم كيم جونغ أون.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يتوقع أنه سيتم صنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، بأن الاختبار أجري الخميس في موقع "سوهاي" لإطلاق الأقمار الصناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر "ضمانا لتطوير نظام سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد".

وأضافت أن كيم جونغ أون، عبر عن "توقعه بأنه سيتم صنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية".

كوريا الشمالية تعلن عن تجربة جديدة لتطوير "سلاح استراتيجي"
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وتأتي التجربة في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، سول، لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين، تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي.

وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

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