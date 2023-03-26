هل بوتين جاد في تهديده باستخدام أسلحة نووية تكتيكية بأوكرانيا؟

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الزعيم الروسي، فلاديمير بوتين، وجه السبت، "تهديداً شديد اللهجة" للغرب، عندما أعلن أن بلاده تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، في خطوة اعتبرتها الصحيفة البريطانية الأحدث من بين محاولات موسكو للتلويح بحرب نووية وتصعيد حدة لهجتها مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الحرب الأوكرانية.

وقال الرئيس الروسي إن "العمل سيستكمل في بناء وحدات تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا في الأول من يوليو المقبل"، وهي خطوة شبهها بـ"الانتشار النووي الأمريكي في أوروبا" الذي يعود إلى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إنه على الرغم من أن بوتين قال إن روسيا "لن تنقل السيطرة على الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا أو تنتهك التزاماتها بعدم الانتشار النووي"، فإن القرار هو أحد أهم خطوات الكرملين بشأن ترسانته منذ بدء الحرب الأوكرانية قبل أكثر من عام.

وبرر بوتين نشر الأسلحة الجديدة بأنه "جاء استجابة لطلب طويل الأمد من نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو"، الذي كان قد سمح لروسيا باستخدام البلاد كنقطة انطلاق لشن هجمات على أوكرانيا، و"بالتالي دفع بلاده إلى عمق أحضان الكرملين"، بحسب فاينانشيال تايمز.