مصادر طبية: 9 قتلى في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في مدينة غزة منذ فجر اليوم

logo
العالم

عبر "آلية الزناد".. تخوف إيراني من حصد الغرب تنازلات أكبر من طهران

عبر "آلية الزناد".. تخوف إيراني من حصد الغرب تنازلات أكبر من طهران
مشهد من طهرانالمصدر: الإعلام الإيراني
إرم نيوز
إرم نيوز

تسود مخاوف في إيران من سعي غربي للحصول على أكبر قدر من التنازلات من طهران، عبر تفعيل "آلية الزناد" للعقوبات، والتي تهدد بها دول "الترويكا" الأوروبية.

وقال مهدي قنبري مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، السبت، إن تفعيل آلية "آلية الزناد"، في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، سيكون له تأثير  على حياة الإيرانيين، لكن حجم التأثير يتوقف على نص القرار الأممي.

وأضاف، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن تفعيل "آلية الزناد" من جانب الدول الأوروبية سيستهدف بالدرجة الأولى التجارة الخارجية، لكنه لن يؤثر على مبيعات النفط أو المبادلات المصرفية، حسب رأيه.

وشدد قنبري على أن الحل يكمن في "تقوية الاقتصاد الوطني" لمواجهة الضغوط، محذرًا من مساعي أوروبية لانتزاع أكبر قدر من التنازلات، حال تركت  العقوبات أثرًا ملموسًا.

ومؤخرًا، أعلنت الدول الأوروبية أنها قررت تفعيل "آلية الزناد" الواردة في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمةً إيران بعدم الالتزام بتعهداتها وعدم إظهار الشفافية الكافية في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويوم الجمعة، رفض مجلس الأمن الدولي استمرار تعليق العقوبات، مما يمهّد الطريق لعودتها.

أخبار ذات علاقة

أعضاء مجلس الأمن يصوتون ضد قرار تمديد رفع العقوبات

من الترويكا إلى نيويورك.. "آلية الزناد" تعيد ملف إيران 10 سنوات للخلف

وعلق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على جلسة مجلس الأمن قائلًا: "اجتمعوا لإعادة سناب باك، لكنهم يغلقون الطريق أمام أنفسهم".

وأضاف بزشكيان، في كلمة له، أنه "يمكنهم استهداف نطنز وفوردو، لكنهم يجهلون أن من يصنع هذه المنشآت هم العقول البشرية، وهؤلاء قادرون على بناء ما هو أعظم".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن الرئيس قوله: "لن نخضع أبدًا للضغوط، ولن ننحني أمام سياسة الإبتزاز".

تأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه الرئيس الإيراني للتوجه إلى نيويورك للمشاركة للمرة الثانية في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC