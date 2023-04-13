بارزاني وبابا الفاتيكان يؤكدان أهمية حماية السلام بين مكونات العراق

وصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة الإيطالية روما، ليل الأربعاء/الخميس في زيارة رسمية استهلها بلقاء مع بابا الفاتيكان فرانسيس، أكدا خلاله ‏أهمية الحفاظ على السلام والأخوة بين مكونات العراق.

وأفاد بيان لرئاسة الإقليم، بأن بارزاني سيلتقي إلى جانب بابا الفاتيكان، رئيسة الوزراء الإيطالي ومسؤولين آخرين، اليوم الخميس.