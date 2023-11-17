بايدن يبحث مع رئيس المكسيك سلسلة "ملفات صعبة"

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، في سان فرانسيسكو، سلسلة "ملفات صعبة" بدءًا بالهجرة وتهريب "الفنتانيل".

ويُعقد اللقاء الساعة 18,00 ت غ على هامش قمة اقتصادية في كاليفورنيا (غرب) تجمع دولًا عدة مطلة على المحيط الهادئ.

ويُعقد ذلك اللقاء غداة اجتماع بين الرئيسين المكسيكي لوبيز أوبرادور والصيني شي جينبينغ، وهو ما يؤشر إلى المنافسة الشديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة والصين.