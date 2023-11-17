بايدن يبحث مع رئيس المكسيك سلسلة "ملفات صعبة"
يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، في سان فرانسيسكو، سلسلة "ملفات صعبة" بدءًا بالهجرة وتهريب "الفنتانيل".
ويُعقد اللقاء الساعة 18,00 ت غ على هامش قمة اقتصادية في كاليفورنيا (غرب) تجمع دولًا عدة مطلة على المحيط الهادئ.
ويُعقد ذلك اللقاء غداة اجتماع بين الرئيسين المكسيكي لوبيز أوبرادور والصيني شي جينبينغ، وهو ما يؤشر إلى المنافسة الشديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة والصين.
والعلاقة بين الرئيس الأمريكي وأملو، اللقب الذي يُطلق على الزعيم المكسيكي، ليست بالسهلة دائما، خصوصا بسبب أزمة الهجرة العابرة للحدود.
ووصف الرئيس المكسيكي مؤخرا استئناف العمل لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيكي بأنه "خطوة إلى الوراء".
وأكد بايدن الذي يحتاج إلى تعاون المكسيك في مواجهة الأعداد الكبيرة من المهاجرين الوافدين إلى حدود بلاده، أنه مُلزم قانونا تنفيذ هذا المشروع الذي بدأه سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
بايدن والولاية الثانية
ويسعى الرئيس الأمريكي إلى الفوز بولاية ثانية، لكنه يواجه هجمات متكررة من خصومه السياسيين على خلفية سياسته الخاصة بالهجرة، وكذلك استياء متزايدا من بعض المسؤولين الديمقراطيين.
ومعظم المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة يأتون من الإكوادور وكولومبيا وهايتي وكوبا وفنزويلا وغواتيمالا وهندوراس.
وقال بريان نيكولز، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون أمريكا اللاتينية، إن الزعيمين سيتطرقان أيضا إلى "تعاونهما لمكافحة آفة الاتجار بالفنتانيل"، المادة القوية المسؤولة عن عشرات الوفيات سنوياً في الولايات المتحدة بسبب استخدام جرعات زائدة منها.