نائبة بريطانية تقدم استقالتها رسميًّا وتشن هجومًا لاذعًا على سوناك

شنَّت النائبة البريطانية نادين دوريس هجومًا لاذعًا على زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك في خطاب استقالتها الرسمي، متهمة رئيس الوزراء بإدارة "برلمان في غيبوبة (زومبي)" وافتقاره إلى أي رؤية سياسية.

وكانت دوريس، التي تنتمي لحزب المحافظين وترتبط بعلاقات قوية مع الزعيم الأسبق للحزب بوريس جونسون، أعلنت في حزيران/يونيو أنها ستستقيل قبل أن تتعرض لانتقادات متزايدة بسبب عدم إقدامها على هذه الخطوة، ما حال دون إجراء انتخابات لاختيار نائب آخر محلها إلى جانب ثلاثة انتخابات محلية أخرى، أُجريت الشهر الماضي.

وقدمت دوريس استقالتها رسميًّا أمس السبت، مصحوبة بخطاب مطول انتقدت فيه سوناك بشدة.

ومن المرجح أن تجرى انتخابات فرعية لاختيار نائب يحل محل دوريس في الخريف؛ ما سيضع شعبية حزب المحافظين أمام اختبار آخر إذ يتخلف عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.

وقالت دوريس موجهة حديثها إلى سوناك: "منذ أن توليت منصبك قبل عام، يدير البلاد برلمان في غيبوبة (زومبي) دون تحقيق أي شيء هام. ما الشيء الذي تحقق أو أنجزتموه بالضبط؟".

وأضافت: "أنت تشغل منصب رئيس الوزراء دون انتخاب أو الحصول على صوت واحد ولا حتى من النواب المنتمين لحزبك. ليس لديك تفويض من الشعب، والحكومة بلا هدف. لقد أهدرت النوايا الحسنة للأمة، من أجل ماذا؟".