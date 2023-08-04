مجلة أمريكية: القادة الديكتاتوريون الأصعب تنبؤاً بقراراتهم

أشار تقرير، نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إلى أنّ سبب انجذاب المحللين وبعض القادة السياسيين إلى نظرية "الاختيار العقلاني" عند تقييمهم للمخاطر وما ستؤول إليه بعض الأحداث، يرجع إلى أن بعض الخيارات التي من الممكن أن تقدم عليها الدول ستكون لها عواقب وخيمة على الملايين من الناس. لذلك وبالنظر إلى هذه المخاطر، يود المرء بالتأكيد أن يعتقد، قبل اتخاذ القرارات الرئيسة، أن القادة يقارنون ما بين النتائج والمكتسبات.

لكن في عالم يتخذ فيه الأفراد القرارات، فإن العقلانية لها حدودها؛ والأمثلة على ذلك كثيرة، بحسب "فورن أفيرز": فشل صانعو السياسة في الولايات المتحدة في توقع قرار الاتحاد السوفيتي بوضع أسلحة نووية في كوبا، لأنهم لم يضعوا أنفسهم في مكان رئيس الوزراء السوفيتي نيكيتا خروتشوف.

وفي العام 1973، رفض صناع السياسة الإسرائيليون التقارير التي تفيد بأن الرئيس المصري أنور السادات خطط لمهاجمة سيناء، مشيرين إلى حقيقة أن سلاحه الجوي لا يستطيع الضرب بعمق خلف خطوطهم.

وفي العام 1979، لم يصدق الرئيس الأمريكي جيمي كارتر تحذير الزعيم الصيني "دنغ شياو بينغ" من احتمال غزو الصين لفيتنام، لأن بيان "دنغ" لم يتماش مع نظرة كارتر للعالم. كما ويقدم الغزو العراقي للكويت مثالًا آخر على ذلك. ففي صيف العام 1989، وجد تقدير موقف للمخابرات الوطنية الأمريكية أنه على الرغم من أن "صدام" قد يستعرض عضلاته ، فإن الزعيم العراقي لن يهاجم الكويت، لأنه سيعيد بناء جيشه بعد الحرب الإيرانية العراقية.

وتابعت المجلة: "وها هو الواقع القريب يثبت فشل تنبؤات القادة السياسيين وبعض المحللين أيضًا. فالغالبية العظمى، بمن فيهم الرئيس الفرنسي والقيادة الألمانية، رفضوا التصديق أنّ روسيا ستهاجم أوكرانيا. لأنه عقلانيًا كان من الصعب عليهم قبول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول مواجهة كبرى الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا".

وتساءلت المجلة: هل يجب علينا الاستمرار بالتحليل والتنبؤ بالطريقة نفسها عندما نتعامل مع الملف الصيني التايواني؟. يميل الأغلبية إلى أنّ الصين لن تفعلها؛ لأنها لا تملك القدرة العسكرية الكافية حاليًا للاستيلاء على تايوان، الأمر الذي يتطلب تنفيذ أكبر عملية برمائية في التاريخ.

لكن يجب الأخذ بالاعتبار أن الزعيم الصيني "شي جين بينغ" قد يفعلها؛ بالطبع لن يكون أول زعيم يتخذ قرارات غير صحيحة كارثية. واشنطن، إذن، بحاجة إلى أن تكون جاهزة لهجوم صيني على تايوان؛ حتى لو كان يتحدى الفطرة السليمة.

وأضافت المجلة أنه يجب التركيز أيضًا على السمات السلوكية والشخصية والعاطفية لمتخذي القرارات وتحليلها من أجل الوصول إلى استنتاجات صحيحة. كما يجب ألا تُغفل تحركات الجيوش وتعزيزاتها والجهود الأخرى للدول، مثل تخزين الوقود والغذاء.

واختتمت المجلة بالقول: يجب على الخبراء أن يتذكروا أنه عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع القادة الديكتاتوريين، فليس هناك أمور ثابتة. كثيرًا ما يتجاهل القادة النصائح المقدمة لهم أو يبالغون في تقدير قدراتهم، ويخطئون في تقدير المخاطر. بعبارة أخرى، لن يعتمد القادة في هكذا حالات على مبادئ التوقعات القائمة على العقلانية والحكمة في جميع الأحوال، بغض النظر عما يعتقد المراقبون الخارجيون، ومن الخطأ أن يفترض محللو الاستخبارات وصانعو السياسة خلاف ذلك.