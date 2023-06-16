البيت الأبيض يرد على حديث بوتين عن استخدام "النووي"

رد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إمكانية استخدام الأسلحة النووية.

وندد البيت الأبيض بحديث بوتين، لكنه قال إن الولايات المتحدة لم تجرِ أي تعديلات لوضعها النووي ردًا على تلك التصريحات، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت أوليفيا دالتون نائب المتحدث باسم البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي، وذلك ردًا على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية.

وجاءت هذه التصريحات، بعدما قال بوتين، في وقت سابق الجمعة، إن روسيا يمكن "نظريًا" أن تستخدم الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها لكنها لا تحتاج لذلك.

وقال: "لن نستخدم السلاح النووي إلا في حالة وجود تهديد وجودي للدولة الروسية".

وتابع: "روسيا بإمكانها، لو أرادت، تدمير أجزاء من وسط كييف ردًا على الاستفزازات، لكنها اختارت عدم فعل ذلك"، مشددًا على أن "الهجوم الأوكراني المضاد لا يملك أي فرصة للنجاح".