بعد السيطرة على واشنطن.. "المدن الديمقراطية" تتأهب لاتساع "حرب ترامب"

تعهّد رؤساء البلديات الأمريكية من سياتل إلى بالتيمور بحماية مدنهم قانونيًا وغير ذلك، بعد استيلاء الرئيس دونالد ترامب على العاصمة الأمريكية، واشنطن؛ فبينما كانت قوات الحرس الوطني تجوب شوارع العاصمة ضد رغبات القادة المحليين، كان رؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد يخططون لما سيفعلونه إذا ما هاجمتهم إدارة ترامب لاحقًا.

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، برز ازدراء دونالد ترامب للمدن التي يديرها الديمقراطيون بشكل كبير في حملته الانتخابية لعام 2024. فقد تعهد الرئيس بالسيطرة على العاصمة، وهو وعد حاول الوفاء به هذا الأسبوع. في وقت سابق من هذا العام، أرسل قوات من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وسط احتجاجات على الرغم من معارضة كاليفورنيا لهذه الخطوة، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية من الولاية.

ويقول قادة المدن إن هناك طرقًا مناسبة للحكومة الفيدرالية للشراكة معهم لمعالجة قضايا مثل الجريمة، لكن ترامب يستخدم ذريعة الجريمة والاضطرابات لتجاوز سلطتهم المحلية، وخلق الفوضى، وصرف الانتباه عن دورة الأخبار المؤلمة حول علاقاته بجيفري إبستين، وفق تعبيرهم.

وعملت العديد من المدن على خفض معدلات الجرائم العنيفة، وهي آخذة في الانخفاض في معظم المدن الكبرى، على الرغم من إقرار رؤساء البلديات بأنه لا يزال أمامهم عمل يتعين القيام به لتحسين حياة سكانهم.

وقال بروس هاريل، عمدة سياتل: "يُروّج الرئيس ترامب باستمرار لرواية مفادها أن مدنًا مثل سياتل هي جحيمٌ لليبراليين وأننا خارجون عن القانون، وهذا ليس صحيحًا. نحن موطنٌ لمجتمعاتٍ عظيمة وشركاتٍ عظيمة. لذا، فإن رؤيته لمدينتنا لا تتماشى مع الواقع. الهدف هو صرف انتباه الشعب الأمريكي عن إخفاقاته كرئيس".

وحتى رؤساء البلديات الجمهوريون أو رؤساء البلديات في الولايات الحمراء قالوا إنهم لا يتفقون مع استيلاء ترامب على السيطرة المحلية لأسبابٍ واهية. وقد عارض مؤتمر رؤساء البلديات الأمريكي، الذي يقوده حاليًا عمدة مدينة أوكلاهوما سيتي الجمهوري، ديفيد هولت، استيلاء ترامب على العاصمة واشنطن، قائلاً: "السيطرة المحلية هي الأفضل دائمًا".

وأكد رؤساء البلديات للصحيفة استعدادهم للدفاع عن مدنهم، قانونيًا وبشكل غير قانوني، في حال لجأ ترامب لأسلوب الشدة. وهم يعملون مع رؤساء الشرطة لضمان اتفاقهم على التسلسل القيادي، وينسقون مع حكام الولايات في حال نشر الحرس الوطني.

ولأن ترامب طرح مرارًا خططًا لقمع المدن، فقد وضعت المدن الديمقراطية الكبرى استراتيجياتها مع إدارات تخطيط الطوارئ ومحامي المدن.

لكن ترامب أبدى استعداده لليّ وخرق القانون في مساعيه ضد المدن. وتشير التقارير إلى أن البنتاغون يخطط لنشر قوات الحرس الوطني في ولايتي ألاباما وأريزونا تكون على أهبة الاستعداد للانتشار في المدن التي تشهد اضطرابات.

وأشار ترامب إلى أن هذه ليست سوى بداية لهجوم على المدن. وقد أرسل مدعيه العام رسائل إلى عدد من المدن الديمقراطية هذا الأسبوع، مهددًا باعتقال القادة المحليين إذا لم يتعاونوا مع السلطات الفيدرالية في إنفاذ قوانين الهجرة.

من جانبه، قال بريت سمايلي، عمدة بروفيدنس، رود آيلاند، وهو ديمقراطي، إن فكرة وجود قوات على الأرض لأي سبب من الأسباب في مدن مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة يجب أن تثير قلق الناس.

وتعود جذور معركة ترامب مع المدن إلى إدارته الأولى، وهي تتوافق مع الروايات الشائعة لدى اليمين حول تراجع المدن اليوم بسبب السياسات الليبرالية. دعا مشروع 2025، وهو المخطط المحافظ، إلى شنّ حملات قمع على المدن، بما في ذلك حجب الأموال الفيدرالية لإجبارها على الامتثال لخطط الترحيل.

وقال جاكوب فراي، عمدة مينيابوليس، وهو ديمقراطي: "لا أعتقد أن أحدًا يستطيع التظاهر بمعرفة ما يدور في رأس دونالد ترامب. إنه هراءٌ مُطلق. لا أعرف ما يفكر فيه، ولا ما هو السياق أو السبب. أعني، من الواضح أن هناك تركيزًا على المدن التي يديرها الديمقراطيون".

وعندما أشار ترامب إلى مدن أخرى ضمن دائرة اهتماماته، أشار إلى مدنٍ زرقاء يديرها رؤساء بلديات سود - بالتيمور، وأوكلاند، ولوس أنجلوس، وشيكاغو.

وغالبًا ما تتعاون الحكومة الفيدرالية مع المدن لمعالجة الجريمة. وقد أشار العديد من رؤساء البلديات الديمقراطيين إلى نجاح عملهم مع إدارة بايدن على هذه الجبهة. لكن هذه الشراكات هي تعاون متفق عليه بشكل متبادل، وليست تجاوزًا للشرطة المحلية. وقال فراي: "لسنا ضد المساعدة الفيدرالية، بل ضد الفوضى الفيدرالية" وفق تعبيره.