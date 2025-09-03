بوتين يشكر كيم على دعمه للجيش الروسي ضد أوكرانيا

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على شجاعة جنود بلده في القتال خلال الحرب بأوكرانيا.

وقال بوتين لكيم أثناء اجتماعهما في الصين "بمبادرة منكم، كما هو معروف، شاركت قواتكم الخاصة في تحرير منطقة كورسك. وحارب جنودكم بشجاعة وبطولة"، بحسب رويترز.

وساعدت القوات الكورية الشمالية موسكو في وقت سابق من هذا العام على إخراج القوات الأوكرانية من منطقة كورسك غرب روسيا.

وقال بوتين "أود أن أؤكد أننا لن ننسى أبدا التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات الجنود".

وأضاف بوتين "باسم الشعب الروسي، أود أن أشكركم على مشاركتكم في النضال المشترك. وأرجو منكم نقل أحر عبارات الامتنان إلى جميع أبناء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

من جانبه قال كيم لبوتين إن التعاون بين البلدين ازداد بشكل كبير منذ توقيعهما معاهدة شراكة في يونيو حزيران 2024، مؤكدا استعداده لبذل "كل ما في وسعه لمساعدة" روسيا.

كان الزعيمان يتحدثان أثناء اجتماعهما الثنائي في بكين على هامش الاحتفال بذكرى استسلام اليابان رسميا في الحرب العالمية الثانية.