روسيا تعلن تدمير "آخر سفينة حربية" أوكرانية

وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في إفادة يومية بشأن الحرب: "تم تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية، وهي يوري أوليفيرينكو، في مرسى السفن بميناء أوديسا".

وأشار إلى أن السفينة تم استهدافها "بأسلحة عالية الدقة"، بما يعني أنه يشير إلى ضربة صاروخية، في 29 مايو أيار، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وقال أوليه شايليك، وهو متحدث باسم البحرية الأوكرانية، إنه لن يرد على أي تأكيدات من جانب روسيا، وأضاف أن البحرية لن تفصح عن أي معلومات تخص خسائر الحرب.

وذكر مسؤولون أوكرانيون يوم الإثنين، أن روسيا أخرجت خمس طائرات من الخدمة في هجوم على هدف عسكري في غرب أوكرانيا وتسبب في اندلاع حريق في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود في ضربات جوية كثيفة في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين.