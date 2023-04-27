روسيا تصف حريقًا التهم مركزها الثقافي في نيقوسيا بـ"العمل الإرهابي"
اندلع حريق في مركز ثقافي روسي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، الأربعاء، وأدانت موسكو الحادث الذي وصفته بأنه "هجوم إرهابي".
وقال أندرياس كيتيس المتحدث باسم فرق الإطفاء إن السلطات بدأت تحقيقًا لمعرفة سبب الحريق.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية شبه الرسمية، قال المتحدث باسم الشرطة القبرصية، كريستوس أندريو إن السلطات ليس لديها ما يشير إلى أن سبب الحريق ناتج عن إلقاء عبوة حارقة مثلًا على المبنى.
ووقع الحريق وقت الظهيرة تقريبًا في المجمع الثقافي الواقع في قلب المركز التجاري في نيقوسيا وتصاعدت سحب الدخان الأسود إلى السماء.
وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق في أقل من ساعتين.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن يفجيني بريماكوف، رئيس هيئة الترويج الثقافي التابعة للحكومة الروسية، قوله إنه من الواضح أن الحريق مدبر.
ونقلت "تاس" عنه قوله في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية "نعتبر هذا هجومًا إرهابيًا لأنه وقع على مبنى مدني سلمي، ومن الواضح أنه لم يستهدف إلحاق أضرار فحسب، بل استهدف أيضًا تخويف موظفينا ورواد هذا المركز الثقافي".