روسيا تصف حريقًا التهم مركزها الثقافي في نيقوسيا بـ"العمل الإرهابي"

وفي تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية شبه الرسمية، قال المتحدث باسم الشرطة القبرصية، كريستوس أندريو إن السلطات ليس لديها ما يشير إلى أن سبب الحريق ناتج عن إلقاء عبوة حارقة مثلًا على المبنى.

ووقع الحريق وقت الظهيرة تقريبًا في المجمع الثقافي الواقع في قلب المركز التجاري في نيقوسيا وتصاعدت سحب الدخان الأسود إلى السماء.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق في أقل من ساعتين.