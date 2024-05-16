مصادر لـ"إرم نيوز": إيران تقدم تنازلات لمفتشي "الطاقة الذرية"

كشفت مصادر دبلوماسية في بروكسل، أن إيران طرحت إعادة تنسيق زيارات لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر جدول زمني، وإعداد خطة تتعلق بحُريّة عمل أكبر نسبيا للمفتشين خلال زياراتهم للمواقع داخل إيران، فيما يُعتبر "تنازلات" من جانب طهران.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إن اللجنة المشتركة المكونة من دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا (الجانب التنسيقي)، التي عملت في الأساس للحد من التصعيد بين طهران وتل أبيب، بدأت تتعامل مع عدة ملفات عالقة تخص علاقات إيران مع محيطها الإقليمي والمجتمع الدولي خلال تلك الاجتماعات، ومن بينها الملف النووي الإيراني الذي يحمل عقبات ونقاطا عالقة دوليا.

ويقوم الجانب التنسيقي بعقد اجتماعات مع دبلوماسيين وأمنيين وعسكريين إيرانيين وإسرائيليين بشكل منفرد في مدن أوروبية، رتبت من خلالها جوانب عدة بين طهران وتل أبيب فيما يتعلق بالرد الإيراني على استهداف إسرائيل في وقت سابق، القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.