حزب الله يقصف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية الإسرائيلية (فيديو)

أعلنت مليشيا حزب الله الإثنين أنه نفّذ ضربة صاروخية "نوعية" على قاعدة بحرية قرب مدينة حيفا في شمال إسرائيل، غداة هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة تدريب أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل.

وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه أطلقوا "صلية صاروخية نوعية على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا... ردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو" في لبنان.

جاء ذلك بعد ساعات من توعد الحزب بالمزيد من الهجمات في حال واصلت "الاعتداء على شعبنا".

ورصدت إسرائيل، الاثنين، إطلاق 11 صاروخًا على مدينة حيفا ومحيطها في شمالي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة خليج حيفا، فقد تم رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية، حيث تم اعتراض معظمها، وبعضها سقط في منطقة مفتوحة"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم رصد سقوط 3 صواريخ، دون مزيد من التفاصيل.

ولكنها قالت لاحقًا إن الحديث هو عن سقوط شظايا صاروخين اعتراضيين وليس سقوط صواريخ أو إصابات مباشرة.

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ولم يشر الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تدوي فيها صفارات الإنذار في مدينة حيفا منذ ساعات الصباح.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان بساعة مبكرة: "بخصوص الإنذارات في منطقة خليج حيفا فالحديث عن إطلاق صاروخ واحد من لبنان سقط في منطقة مفتوحة".