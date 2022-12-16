الجيش الأوكراني: روسيا تستعد لحرب طويلة

قال مسؤول كبير في الجيش الأوكراني، يوم الخميس، إن روسيا تعد لحرب طويلة في أوكرانيا ولا تزال راغبة في غزو البلد بأكمله.

وبيّن البريجادير جنرال أوليكسي جروموف، في إفادة عسكرية، أنه على الرغم من أنه لا يتوقع أن تشن موسكو هجوما من روسيا البيضاء، فإن روسيا تدرب قوات جديدة على أراضي جارتها ونقلت طائرات عسكرية هناك.