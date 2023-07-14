إسرائيل تعلن إحباط عشرات "الهجمات الإيرانية" ضد مواطنيها
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، خلال زيارته إلى أذربيجان، أنه في أقل من عامين، تم إحباط أكثر من 50 هجوما إرهابيا إيرانيا ضد إسرائيليين ويهود وكبار المسؤولين في أنحاء العالم.
يأتي ذلك في الأسبوع الذي أُعلن فيه أن أجهزة الأمن في أذربيجان اعتقلت مواطنًا أفغانيًا يشتبه في أنه كان يخطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في باكو.
وقال غالانت في حديث مع المراسلين العسكريين في باكو "تحت توجيه المرشد الأعلى علي خامنئي، قادت إيران في السنوات الأخيرة حملة إرهابية عالمية، ذات نطاق غير مسبوق، تستهدف الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم"، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
وأضاف غالانت "نحن نتحدث عن أكثر من 50 هجوما إرهابيا إيرانيا في السنوات الأخيرة، وصل معظمها بالفعل إلى مستوى عال من النضج وتم إحباطها في اللحظة الأخيرة. بفضل نظامنا الأمني ، والتعاون الوثيق مع العديد من الدول، وبفضل إدراكنا أن إيران تشكل تهديدا عالميا، أفشلنا هذه المحاولات وأنقذنا أرواح البشر".
ووصل غالانت إلى أذربيجان، مساء الأربعاء الماضي، وعقد أمس الخميس سلسلة من الاجتماعات، بما في ذلك مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، ووزير الدفاع الجنرال زاكير حسنوف، وقائد حرس الحدود الوطني الجنرال إلشين غولبيف وغيرهم من كبار المسؤولين في النظام الأمني الأذري.
ووفقا للصحيفة، تهدف زيارة غالانت لأذربيجان إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتوثيق التعاون السياسي، وتوسيع العلاقات الأمنية والتكنولوجية بين البلدين. لكن بما أن أذربيجان متاخمة لإيران، وعلاقاتها بها متوترة للغاية، فإن القضية الإيرانية كانت جزءًا مهمًا من الزيارة من منطلق المصلحة المشتركة للبلدين.
وعلى مر السنين، تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات بين إسرائيل وأذربيجان في المجال الأمني، بما في ذلك اتفاقية تعاون أمني. حيث تعتبر مؤسسة الدفاع الإسرائيلية واحدة من الموردين الرئيسيين للطائرات والمدافع والدبابات والأسلحة الأخرى لأذربيجان في العقد الماضي، عندما تم الإعلان بالفعل عن توقيع صفقة بين صناعة الطيران الإسرائيلية وأذربيجان لتزويد قمرين صناعيين للمراقبة. كما تمت اليوم مناقشة صفقات رئيسية أخرى بين الوزير غالانت ونظيره الأذري.
المصدر: صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية