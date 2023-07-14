إسرائيل تعلن إحباط عشرات "الهجمات الإيرانية" ضد مواطنيها

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، خلال زيارته إلى أذربيجان، أنه في أقل من عامين، تم إحباط أكثر من 50 هجوما إرهابيا إيرانيا ضد إسرائيليين ويهود وكبار المسؤولين في أنحاء العالم.

يأتي ذلك في الأسبوع الذي أُعلن فيه أن أجهزة الأمن في أذربيجان اعتقلت مواطنًا أفغانيًا يشتبه في أنه كان يخطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في باكو.