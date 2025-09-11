ترامب يعلن منح الناشط كيرك بعد اغتياله أرفع وسام مدني أمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه سيمنح حليفه الناشط اليميني المحافظ تشارلي كيرك الذي اغتيل، أمس الأربعاء، أرفع وسام مدني في البلاد.

وقال ترامب خلال احتفال في البنتاغون لإحياء ذكرى هجمات 11 أيلول/سبتمبر: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح، قريباً، تشارلي كيرك بعد وفاته، ميدالية الحرية الرئاسية"، واصفاً إياه بأنه "عملاق جيله" و"بطل حريته".

أخبار ذات علاقة فيديو جديد يظهر مشتبهاً به لحظة إطلاق النار على تشارلي كيرك

واغتيل كيرك (31 عاماً)، في منتصف النهار، خلال فعالية في جامعة "يوتا فالي" في ولاية يوتا، حضرها نحو 3000 شخص.

ووثَّق فيديو لحظة اغتياله حين اخترقت رصاصة رقبته أثناء كلمته، وتدفق الدم بغزارة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى ليعلن وفاته بعدها بقليل.

ولم يتم القبض بعد على أي مشتبه به، لكن مكتب التحقيق الفيدرالي أعلن العثور على بندقية، يعتقد أن عملية الاغتيال نُفذت بها، مؤكداً تتبع المشتبه به، الذي فرَّ إلى مناطق سكنية، لأجل القبض عليه.