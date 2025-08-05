واشنطن تدرس تعزيز دورها الإنساني في غزة

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، بحث مع الرئيس، دونالد ترامب، خططًا لتعزيز الدور الأمريكي في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونقل الموقع عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومسؤول إسرائيلي أن الاجتماع بين ويتكوف وترامب عُقد، أمس الاثنين في البيت الأبيض.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل أبدت تأييدها لزيادة الدور الأمريكي.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة ترامب "ستتولى" إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بشكل مناسب.

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وفي وقت سابق، اعتبر ترامب أن ما يحصل في غزة "مفجع ومؤسف وعار وكارثي"، مشككا في وصول المساعدات إلى الجياع في القطاع، وقال إن لديه شكوكا في سرقة حركة حماس لهذه المساعدات.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد التأكد من حصول الناس على الطعام" موضحا أن واشنطن قدمت 60 مليون دولار أمريكي قبل أسبوعين للمساعدات في غزة، لكنه لا يرى أي نتائج للمساعدات التي قدمتها الإدارة الأمريكية، وفق قوله.

وأكد ترامب أنه يبذل المال من أجل "أن يحصل الناس على الطعام" لكنه لا يرى نتائج ذلك.