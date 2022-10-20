توقيف نجل مسؤول روسي كبير في إيطاليا.. وموسكو تتهم واشنطن بالمسؤولية



أكدت موسكو، اليوم الخميس، أن نجل مسؤول روسي كبير "أوقف في إيطاليا بطلب من واشنطن"، في قضية "بيع غير قانوني لتقنيات أمريكية إلى شركات أسلحة في روسيا".

وقالت السفارة الروسية لدى إيطاليا، في بيان، إن "أرتيوم أوس نجل حاكم منطقة كراسنويارسك السيبيرية، ألكسندر أوس، اعتقل الإثنين في مطار مالبينسا في ميلانو".

وفي وقت سابق، اتهم القضاء الأمريكي عشرات الأشخاص "ببيع روسيا تقنيات أمريكية تبين أن بعضها استخدم في ساحات القتال الأوكرانية".

وأرتيوم أوس متهم مع أربعة روس آخرين ووسطاء نفط فنزويليين، "بشراء مكونات إلكترونية من الولايات المتحدة تهدف إلى تجهيز طائرات أو رادارات أو صواريخ، وإعادة بيعها لشركات أسلحة روسية من خلال الالتفاف على العقوبات المطبقة".

ويشتبه في أن هذه الشبكة "استخدمت الشركة الوهمية نفسها لنقل مئات الملايين من براميل النفط الفنزويلي إلى روسيا والصين".

واعتقل مشتبه به روسي آخر في هذه القضية، هو يوري أوريخوف الإثنين في ألمانيا، بحسب واشنطن.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إنها "ستطلب تسليم الرجلين إلى الولايات المتحدة".

ودان حاكم كراسنويارسك ألكسندر أوس على تطبيق "تيليغرام"، اليوم الخميس، اعتقال نجله، مشددا على أن "الطبيعة السياسية لهذه الاتهامات واضحة".

ويأتي توقيف أوس بينما تجري موسكو وواشنطن حاليا مفاوضات لتبادل الأسرى، تشمل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر المحكوم عليها بالسجن تسع سنوات في روسيا بتهمة "تهريب المخدرات".