الذخائر العنقودية تقتل وتصيب أكثر من 1200 مدني بحرب أوكرانيا

قال مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، اليوم الاثنين، إن الذخائر العنقودية تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 1200 مدني في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/ شباط 2022.

وكشف المرصد، في تقرير جديد نقلته "رويترز"، أن الطرفين المتحاربين لا يزالان يستخدمان القنابل العنقودية خلال الصراع، خاصة روسيا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وقال مايكل هارت الباحث في المرصد: "لا تزال الهجمات تطال المناطق المدنية والمباني السكنية. وأدت هجمات إلى مقتل العشرات من المدنيين وإصابة المئات".

ولم تنضم روسيا ولا أوكرانيا إلى اتفاقية عام 2008، التي تحظر استخدام الذخائر العنقودية التي يمكن أن تسبب إصابات بالغة، ويبلغ عدد الدول الموقعة عليها حاليا 112 دولة.

وتُطلق الذخائر العنقودية من الأرض أو بواسطة الطائرات، وتنفجر في الجو وتنشر قنابل صغيرة على مساحة واسعة.

وغالبا ما يعاني الناجون من إصابات خطيرة وحروق قد تحتاج رعاية طبية مدى الحياة، ويشعر النشطاء بالقلق بشكل خاص من القنابل غير المنفجرة التي تبقى في ساحات القتال لمدة طويلة بعد انتهاء الصراع.

وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة نقلت ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا في سبع شحنات منفصلة على الأقل بين يوليو/ تموز 2023 وأكتوبر/ تشرين الأول 2024، بما في ذلك أسلحة يُعتقد أنها عبرت من خلال ألمانيا، وهي طرف في الاتفاقية. وأضاف التقرير أنه لم تسجل أي شحنات جديدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وذكر مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية أن انسحاب ليتوانيا في مارس/ آذار 2025 من اتفاقية حظر الذخائر العنقودية "أثار مخاوف حول تراجع المعايير الإنسانية لنزع السلاح". وليتوانيا أول دولة تنسحب من الاتفاقية.

وانضمت أوكرانيا في يونيو/ حزيران إلى عدد قليل من البلدان التي أعلنت انسحابها من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام الأرضية، في مواجهة ما وصفته بالتهديدات العسكرية المتزايدة من روسيا.