"مزحة عابرة" تضع رئيس الوزراء ريشي سوناك تحت التحقيق

تلقت الشرطة البريطانية بلاغا ضد رئيس وزرائها ريشي سوناك، بعد إلقائه مزحة في خطابه الذي ألقاه أمام مؤتمر حزب المحافظين أمس الأربعاء.

ولم يكن يتوقع سوناك بأن مزحة من الممكن أن تنهي مستقبله السياسي، وذلك بعد أن بدأت الشرطة بالتحقيق معه وفقا لوسائل إعلام بريطانية، لتحديد إن كان يُشكل جريمة أو لا، وفي حال وجد المحققون أن ما قاله يُشكل جريمة فهذا يعني أنه سيتم توجيه الاتهامات له رسمياً، وسيتم إحالة الملف إلى المحكمة.

وفي التفاصيل كان سوناك قد ألقى مزحة بالخطاب بأن "نيكولا ستورجيون يمكن أن تذهب إلى السجن"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي غراف".

وستورجيون كانت تشغل منصب "وزير أول" في اسكتلندا، أي أنها رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة، حيث غادرت منصبها في مارس الماضي وحل بدلاً منها حمزة يوسف وهو أول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.