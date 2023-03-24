البرلمان الهندي يجرد زعيم المعارضة راهول غاندي من مقعده النيابي‎‎

واعتُبر هذا التصريح بمثابة إهانة موجّهة إلى رئيس الوزراء بعد فوزه في الانتخابات.

وحُكم على غاندي بالسجن سنتين وأُفرج عنه بكفالة يوم الخميس بعدما أعلن محاموه عزمهم على استئناف الحكم.

غير أنّ البرلمان قرّر تجريده من مقعده.

وقال وزير الإعلام انوراغ تاكور للصحفيين إنّ "راهول غاندي شخص صريح يعتقد أنّ بامكانه قول أيّ شيء بدون أن يواجه العواقب".

وأضاف: "أينما ذهب فهو يبثّ الفتنة بين المجتمعات".

وأمام المحكمة، قال غاندي إنّه أراد "التنديد بالفساد في البلاد" من دون إهانة أحد، بحسب فريق الدفاع عنه.

"خنق الديمقراطية"

وقال الناطق باسم الكونغرس أبهيشيك مانو سينغفي للصحفيين، إنّ راهول غاندي "يدفع بوضوح ثمن" تحدثه "بدون خوف"، مندّدًا "بالمساس المنهجي والمتكرّر بالمؤسسات الديمقراطية من قبل الحزب الحاكم".

وأضاف: "هذا يعني خنق الديمقراطية".

وأكّد المتحدّث باسم حزب المؤتمر أخيليش براتاب سينغ لوكالة "فرانس برس" أنّ حزبه تلقّى مذكرة البرلمان.

وكتب رئيس شبيبة الحزب سرينيفاس بهادرافاتي فنكاتا على تويتر: "إنّه يوم أسود للديمقراطية الهندية".

وراهول غاندي البالغ 52 عاما هو زعيم هذا الحزب الذي تراجع وزنه في البلد بعدما كان في الماضي يهيمن على الحياة السياسية الهندية لدوره التاريخي في التحرّر من الاستعمار البريطاني.

ويواجه راهول غاندي المتحدّر من عائلة أول رئيس وزراء للهند، جواهر لآل نهرو، التي أعطت البلد ثلاثة رؤساء حكومات، قضيتين أخريين أمام القضاء بتهمة التشهير، كما أنّه ملاحق في ملف غسل أموال، في تهمة ينفيها.

وأعيد انتخاب ناريندرا مودي الحاكم منذ 2014 لولاية ثانية مع حزبه القومي الهندوسي "بهاراتيا جناتا".

لكنّه يواجه بانتظام اتهامات بالسعي الى تحييد معارضيه عبر تكثيف الإجراءات القضائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفتح فيها إجراء قضائيا في الولاية مسقط رأسه غوجارات ضدّ معارض رئيسي له.

وجرّد عدة مشرعين من مقاعدهم في السابق في الهند.