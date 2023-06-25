بلينكن: تمرد فاغنر يكشف "تصدّعات حقيقية" في سلطة بوتين
توقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الاضطرابات الناجمة عن التحدي غير المسبوق لسلطة الرئيس الروسي بوتين من قبل مجموعة "فاغنر" لم تنته بعد، مرجحا أن تستغرق أسابيع أو شهورا، وفقا لرويترز.
واعتبر بلينكن في تصريحات لشبكة "سي بي اس" الأمريكية، أن التمرد الذي قاده زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين والذي تم إحباطه يكشف عن وجود "تصدعات حقيقية" على مستوى سلطة بوتين.
وقال بلينكن، إن تمرد مجموعة فاغنر يثير تساؤلات كبرى، ويظهر وجود تصدّعات حقيقية، مؤكدا أن التمرد شكل تحديا مباشرا لبوتين، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس".