الانتخابات التشريعية توقظ "العداء القديم" بين ماكرون وهولاند

وأشارت إلى أن هولاند عندما كان رئيسًا حافظ على علاقة قرابة مع إيمانويل ماكرون، وقال عنه في عام 2015، "إنه فتى لطيف، ورفيق جيد"، لكنه وصفه في 2016 بأنه "لن يكون له مستقبل" قبل وقت قصير من ترشح ماكرون للانتخابات الرئاسية سنة 2017، ما عتبره متابعون "طعنة في الظهر".

وتابعت الصحيفة أنه "بعد ثماني سنوات، أصبح ترشح فرانسوا هولاند في دائرة كوريز يحمل رائحة الانتقام، وفي الـ10 من يونيو، من مدينة تول، حيث واصل إيمانويل ماكرون دورته الاحتفالية بالذكرى الثمانين لإنزال النورماندي، ألقى الرئيس الاشتراكي السابق، الذي انتقد بشدة قرار حل البرلمان، محاضرة على وزيره السابق، وقال موجهًا خطابه لماكرون: "الوضع خطير، لقد اتخذت القرار الخاطئ".

لكن ماكرون أجاب بجفاف "إنه القرار الصحيح، ولهذا السبب اتخذته" كما أشارت صحيفة "لوموند" في الـ11 من يونيو الجاري.

وكان الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي أعلن أنَّ ترشحه في الدائرة الانتخابية الأولى في كوريز تحت راية الجبهة الشعبية الجديدة، وهو تطور لافت بعد 48 ساعة من ترحيب هولاند بالتحالف الذي تم تشكيله بين مختلف الأحزاب اليسارية، حتى لو "لم يكن يعرف التفاصيل"، كما اعترف على قناة "تي أف 1".

وأعلن المعسكر الرئاسي في المقابل أنه لن يقدم مرشحًا في كوريز، "من أجل التصدي بشكل أفضل للمتطرفين" ولكن هذا "لا يهدف إلى مساعدة فرانسوا هولاند" كما يؤكد رئيس الوزراء وقائد الحملة الانتخابية غابريال أتال.